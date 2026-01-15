Fattorie sociali, orti condivisi, servizi che affiancano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, sfruttando la natura, la coltivazione delle piante e anche l’ausilio degli animali.
Sono solo alcune delle attività che possono essere finanziate con risorse provenienti dall’unione europea dal nuovo bando della Regione Toscana, aperto fino al 30 gennaio e dedicato alla cooperazione per l’inclusione sociale ed economica e all’agricoltura sociale.
Ne parliamo con Elisa del Pianta, responsabile del settore imprenditoria agricola della Regione Toscana.
La Toscana in Radio del 15 gennaio 2026 – Puntata 5
