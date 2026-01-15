www.controradio.it La Toscana in Radio del 15 gennaio 2026 - Puntata 5 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:30 Share Share Link Embed

Fattorie sociali, orti condivisi, servizi che affiancano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, sfruttando la natura, la coltivazione delle piante e anche l’ausilio degli animali.

Sono solo alcune delle attività che possono essere finanziate con risorse provenienti dall’unione europea dal nuovo bando della Regione Toscana, aperto fino al 30 gennaio e dedicato alla cooperazione per l’inclusione sociale ed economica e all’agricoltura sociale.

Ne parliamo con Elisa del Pianta, responsabile del settore imprenditoria agricola della Regione Toscana.