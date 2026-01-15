www.controradio.it Centro Pecci School Arte e Cinema Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:44 Share Share Link Embed

Torna il percorso di formazione e approfondimento con particolare attenzione ai linguaggi artistici cinematografici degli anni Settanta, ma soprattutto Ottanta e Novanta, decenni fondamentali per comprendere le trasformazioni culturali, sociali ed estetiche che ancora oggi influenzano il presente. Da gennaio a maggio 2026, incontri ogni sabato alle 11 condotti da docenti universitari, ricercatori e figure di rilievo del panorama accademico. Il percorso Arte inizia questo sabato con Italia ’90. Un nuovo decennio a cura di Giulia Zompa (Statale di Milano), che curerà anche l’incontro del 31 gennaio su Centri e periferie: nuove geografie; Il costo a incontro è 5 euro, 35 l’abbonamento per l’Arte e 30 per il cinema, 50 per entrambi. Lezioni gratuite per studenti e persone disoccupate

IRENE INNOCENTE Coordinatrice Attività Educative e di Accessibilità Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci