“La magnifica imperfezione. Giro del mondo di una palla in volo” al Teatro delle Spiagge

Un funambolico viaggio nel mondo dello sport e, in particolare, della pallavolo, che attraversa idealmente cinque continenti e accompagna lo spettatore lungo il corso del Novecento. Sul palcoscenico, Andrea Zorzi – fuoriclasse della pallavolo mondiale – e l’irresistibile Beatrice Visibelli guidano un pazzo giro del mondo inseguendo una palla in volo, capace di collegare epoche, culture e paesi diversi.