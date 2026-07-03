La Prato del futuro immaginata dal Biffoni Ter 3 Luglio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it La Prato del futuro immaginata dal Biffoni Ter Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:24:23 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed PRATO. Il diretta da Prato con il nostro Giorgio Bernardini, parla il sindaco di Prato Matteo Biffoni, da poco rieletto dopo essere stato sindaco della città per dieci anni e dopo una breve parentesi da Consigliere regionale.