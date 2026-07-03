    La Prato del futuro immaginata dal Biffoni Ter

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    PRATO. Il diretta da Prato con il nostro Giorgio Bernardini, parla il sindaco di Prato Matteo Biffoni, da poco rieletto dopo essere stato sindaco della città per dieci anni e dopo una breve parentesi da Consigliere regionale.