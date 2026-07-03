Speciale “Atto unico inedito sulle Disabilità e i nostri gesti di cura“.

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FIRENZE. Fondazione Macinaia, in collaborazione con AttoDue Ets e Teatri d’Imbarco, ricercano under 35 interessat* a scrivere un “Atto unico inedito sulle Disabilità e i nostri gesti di cura“. In palio la rappresentazione pubblica dei testi maggiormente apprezzati dal Comitato di lettura (composto da artisti e attivisti nel mondo della cura), la pubblicazione di un volume presso edizioni PIAGGE di Firenze, un montepremi di 2500euro al primo e 1500euro al secondo. Scadenza della consegna 15 settembre 2026 / Iscrizione libera Per maggiori informazioni sul Bando visitare il sito di Teatri d’Imbarco e/o scrivere a [email protected]
Ospiti: Stefano De Martin Presidente e fondatore della Fondazione Macinaia Ente Filantropico, Nicola Zavagli Direttore artistico del Teatro delle Spiagge e Simona Arrighi di AttoDue.