www.controradio.it Cesvot e Anci Toscana: rinnovato il protocollo per il volontariato. Nascono gli sportelli "Comune Amico del Volontariato" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:56 Share Share Link Embed

«Il rinnovo di questo protocollo rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento del rapporto tra il volontariato organizzato e le istituzioni locali toscane. Con lo sportello “Comune Amico del Volontariato” portiamo i servizi di Cesvot più vicino ai territori, mettendo a disposizione dei Comuni uno strumento concreto per orientare i cittadini e accompagnare le associazioni. È il segno di una collaborazione che non si limita alla firma di un accordo, ma si traduce in azioni capaci di fare la differenza nelle comunità» sostiene Luigi Paccosi, presidente Cesvot.

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