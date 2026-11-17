www.controradio.it LA LEZIONE DELL'ANNO 1946 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:23 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="kFId6OzDnU"><a href="https://www.controradio.it/podcast/la-lezione-dellanno-1946/">LA LEZIONE DELL’ANNO 1946</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/la-lezione-dellanno-1946/embed/#?secret=kFId6OzDnU" width="500" height="350" title="“LA LEZIONE DELL’ANNO 1946” — www.controradio.it" data-secret="kFId6OzDnU" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Mercoledì 18 Novembre (ore 18.00), presso la Biblioteca delle Oblate (Sala “Sibilla Aleramo”) verrà presentato il volume speciale di “Testimonianze”

Intervengono Stefania Saccardi (presidente del Consiglio Regionale della Toscana), Anna Rossomando (vicepresidente del Senato della Repubblica), Vannino Chiti (presidente Istituto Storico della Resistenza della Toscana) Tommaso Codignola (insegnante e scrittore), Monica Rook (Istituto Storico della Resistenza della Toscana).

«La lezione dell’anno 1946» è il titolo di un volume speciale doppio (nn. 569-570) della rivista fiorentina Testimonianze, fondata da Ernesto Balducci. La pubblicazione celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del primo voto alle donne, ed è al centro di una presentazione pubblica a Firenze.

Ai nostri microfoni Severino Saccardi (direttore rivista “Testimonianze”)