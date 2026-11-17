La Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore per la giornata di venerdì 20 novembre 2026. La protesta interesserà tutti i lavoratori pubblici e privati di numerosi comparti, dalla scuola alla sanità, passando per i trasporti e gli uffici pubblici, con possibili ripercussioni sull’erogazione dei servizi. In tutta Italia sono previste circa 100 manifestazioni tra cortei, presìdi e comizi.
“Per il lavoro, la giustizia sociale, la pace, i diritti; contro il caro vita, il riarmo, le guerre, una Manovra ingiusta: fermiamoci tuttə! 20 novembre SCIOPERO GENERALE”
Ne parliamo con Bernardo Marasco, segretario Camera del lavoro di Firenze.
Indetto anche lo sciopero studentesco internazionale che coinvolge scuole superiori e università in tutta Italia e confluirà nei cortei del sindacato. A Firenze uno spezzone studentesco/generazionale da piazza Bambini di Beslan
Ai nostri microfoni: Paolo Monteverde, Udu.