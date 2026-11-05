www.controradio.it “La catastrofe non è normale: memoria, giustizia climatica e attivismo” Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:11 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="l6sW3PIkw1"><a href="https://www.controradio.it/podcast/la-catastrofe-non-e-normale-memoria-giustizia-climatica-e-attivismo/">“La catastrofe non è normale: memoria, giustizia climatica e attivismo”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/la-catastrofe-non-e-normale-memoria-giustizia-climatica-e-attivismo/embed/#?secret=l6sW3PIkw1" width="500" height="350" title="““La catastrofe non è normale: memoria, giustizia climatica e attivismo”” — www.controradio.it" data-secret="l6sW3PIkw1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

A 60 anni dall’alluvione di Firenze, il 5 novembre, Oxfam Italia, LAMA Impresa Sociale e Lungarno promuovono un programma ricco di eventi, dalle 18 alle 22:30: camminata sull’Arno, talk e proiezione di foto inedite a colori del 1966, per riflettere e non arrendersi alla normalizzazione della crisi climatica e delle disuguaglianze che genera. L’evento si inserisce nella seconda edizione della campagna “Climate justice is gender justice” lanciata in vista della COP 31 sul clima in Turchia, con l’obiettivo di mobilitare giovani e attivisti per accendere i riflettori sull’impatto sproporzionato che i disastri climatici su donne e ragazze.

Ne parliamo con Angela Pinna, responsabile per Oxfam Italia della campagna Climate Justice is Gender Justice