www.controradio.it Analisi del voto Usa a Controradio Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:23:27 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="mcBR8Mgmsy"><a href="https://www.controradio.it/podcast/analisi-del-voto-usa-a-controradio/">Analisi del voto Usa a Controradio</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/analisi-del-voto-usa-a-controradio/embed/#?secret=mcBR8Mgmsy" width="500" height="350" title="“Analisi del voto Usa a Controradio” — www.controradio.it" data-secret="mcBR8Mgmsy" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti segnano una svolta politica decisiva con la travolgente vittoria del Partito Democratico, che conquista la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato. L’affermazione dei dem, spinta dai successi storici registrati in roccaforti conservatrici come il Texas e nelle sfide chiave di Michigan, Georgia e Maine, azzera l’egemonia repubblicana al Congresso. Per l’amministrazione Trump la sconfitta equivale a un freno immediato all’agenda legislativa per i prossimi due anni, riaprendo l’era del governo diviso e consegnando ai democratici il potere di controllo su commissioni e bilanci a Washington.

Ne parliamo questa mattina con alcuni ospiti. Il Prof. Federico Romero è storico ed esperto degli Usa, professore emerito all’Istituto Universitario Europeo. Prof.ssa Raffaella Baritono, docente di Storia e Istituzioni dell’America del Nord presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Susan Gagliano è una statunitense del New Jersey, figlia di un senatore repubblicano, in Italia da molti anni, ci racconta come sta vivendo questo risultato elettorale.