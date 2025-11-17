    Kids for Gaza – la prima marcia dei bambini per i bambini – 29 novembre a Lucca

    Kids for Gaza – la prima marcia dei bambini per i bambini – 29 novembre a Lucca

    La marcia partirà alle 10.30 da Piazza San Michele. L’idea è nata da un gruppo di mamme lucchesi, che  hanno deciso di creare un gruppo di mamme e bimbi dal nome RadicidipaceI bambini sfileranno  con la loro personale Carta dei Diritti dei Bambini. In programma una campagna di raccolta fondi di Medici Senza Frontiere.

    Lucia Isabella Mezzanotte,Rappresentante del gruppo Radicidipace e organizzatrice della marcia della pace dei bambini Kids for Gaza
    Laura Perrotta, Direttrice raccolta fondi Medici Senza Frontiere Italia
    Marco Orsi, pedagogista, ex insegnante e Presidente della Fondazione Senza Zaino 