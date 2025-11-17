www.controradio.it Kids for Gaza - la prima marcia dei bambini per i bambini - 29 novembre a Lucca Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:22 Share Share Link Embed

Kids for Gaza – la prima marcia dei bambini per i bambini – 29 novembre a Lucca

La marcia partirà alle 10.30 da Piazza San Michele. L’idea è nata da un gruppo di mamme lucchesi, che hanno deciso di creare un gruppo di mamme e bimbi dal nome Radicidipace. I bambini sfileranno con la loro personale Carta dei Diritti dei Bambini. In programma una campagna di raccolta fondi di Medici Senza Frontiere.

Lucia Isabella Mezzanotte,Rappresentante del gruppo Radicidipace e organizzatrice della marcia della pace dei bambini Kids for Gaza

Laura Perrotta, Direttrice raccolta fondi Medici Senza Frontiere Italia

Marco Orsi, pedagogista, ex insegnante e Presidente della Fondazione Senza Zaino