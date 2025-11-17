www.controradio.it Speciale Radio Solaire Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:15 Share Share Link Embed

La storia di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese, tecnico autodidatta delle radio libere. Negli oltre quarant’anni passati in Africa, ha installato più di 500 emittenti FM nel continente, dando speranza e informazione a migliaia di persone. La sua storia adesso arriva al cinema nel documentario “Radio Solaire. Radio Diffusion Rurale” realizzato da due registi livornesi, Federico Bacci e Francesco Eppesteingher. Il tour delle proiezioni apre a Firenze, al cinema La Compagnia lunedì 17 novembre alle ore 21 (in replica anche il 18, 19, 21 e 22 novembre) e poi a Livorno, Cinema 4 Mori mercoledì 26 novembre, alle 21:00.

Con noi questa mattina i registi Federico Bacci e Francesco Eppesteingher, Francesco Diasio esperto internazionale di comunicazione per lo sviluppo presso la Food and Agriculture Organization (FAO), già Segretario generale dell’Associazione mondiale delle radio comunitarie (AMARC) e Andrea Borgnino responsabile editoriale di Rai Play Sound, rappresentante italiano nel Comitato radio della European Broadcasting Union.