“Tenax per Anffas” edizione 2025

L’appuntamento è diventato ormai una tradizione in prossimità delle feste natalizie. Torna domenica 23 novembre, alle 20, in via Pratese 46, a Firenze, “Tenax per Anffas”, la cena di solidarietà che si svolge da ormai diversi anni a cavallo fra novembre e dicembre, grazie alla generosità dei gestori del noto locale fiorentino. Cena sempre molto partecipata da amici, soci, familiari, conoscenti, oltre a diversi rappresentanti delle istituzioni fiorentine e regionali, ma aperta a tutti e che ogni volta si arricchisce di nuove presenze, a conferma dell’attenzione nei confronti di Anffas Firenze. Nel corso della serata è in programma la consueta pesca di beneficenza e saranno in vendita panettoni, pandori e palle di cioccolata, tutti prodotti a marchio Anffas. Il ricavato sarà destinato a progetti e attività del nostro Centro di riabilitazione. Per prenotarsi è sufficiente chiamare la segreteria dell’associazione allo 055 400151 oppure utilizzare il cellulare 333 8287539, anche con messaggio whatsapp.

L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali, lavora per la tutela dei loro diritti e la loro inclusione sociale.

Paolo Rastrelli vicepresidente di Anffas