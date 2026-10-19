www.controradio.it Le piazze della protesta. Da Madrid a Firenze, cosa sta succendo? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:23:09 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="5jrf9VyHj3"><a href="https://www.controradio.it/podcast/italia-2026-urne-vuote-piazze-deserte/">Le piazze della protesta. Da Madrid a Firenze, cosa sta succendo?</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/italia-2026-urne-vuote-piazze-deserte/embed/#?secret=5jrf9VyHj3" width="500" height="350" title="“Le piazze della protesta. Da Madrid a Firenze, cosa sta succendo?” — www.controradio.it" data-secret="5jrf9VyHj3" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Una riflessione per raccontare cosa sta accadendo in Europa. I giovani protestano dalla Francia, alla Spagna, all’Albania. E in Italia?

Nel 1953 per protestare contro la “legge truffa” le piazze italiane si riempirono. La protesta costrinse il Governo a fare marcia indietro. Da allora – con i partiti e i sindacati forti – l’Italia è sempre stata ricca di mobilitazioni che hanno influenzato la vita pubblica. Oggi, mentre dalla Spagna, alla Francia, all’Albania le mobilitazioni si fanno sentire con forza sui grandi temi di attualità, dalla scuola alla casa, ci domandiamo in Italia cosa accade. Ne abbiamo parlato con con Donatella Della Porta, sociologa, studiosa dei movimenti sociali e Monica Pacini, storica Unifi e Riccardo Pisoni, rappresentante Udu Firenze.