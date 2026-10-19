Presentazione a Controradio del documentario selezionato alla Festa del Cinema di Roma
Carlo Monni, attore, poeta, uomo di teatro e figura unica nel panorama culturale toscano, torna al centro della scena con ‘Carlo Monni, come un grillo nell’uragano’, il documentario di Romeo Conte e Valentino Conte selezionato alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Storia del Cinema. I produttori del documentario, Matteo Cichero, Silvia Groppa e il regista Valentino Conte.
Cinema: speciale ‘Carlo Monni, come un grillo nell’uragano’
Presentazione a Controradio del documentario selezionato alla Festa del Cinema di Roma