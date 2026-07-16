www.controradio.it Irpet: il Pil della Toscana regge, Giani "Noi fra i virtuosi" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:40 Share Share Link Embed

L’economia della Toscana non è in recessione ma resta esposta a rischi internazionali, fragilità produttive e vulnerabilità sociali: è l’indicazione che emerge dal rapporto annuale Irpet (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) sull’economia regionale, presentato oggi a Firenze, secondo cui il Pil manterrà segno positivo con un +0,5% stimato sia per il 2026 che per il 2027.

Risultano positivi anche i dati su occupazione (+1,8% nel 2025 e +1,1% nel 1/o trimestre 2026), export (+12,6% al netto di metalli preziosi e raffinazione), presenze turistiche (+3,8% nel 2025). A testimoniare le debolezze c’è la sofferenza della manifattura (-0,6% la produzione nel primo trimestre 2026), dove soffre il sistema moda. Per Irpet la criticità principale non riguarda soltanto il numero delle imprese o la specializzazione in settori maturi, ma il posizionamento lungo le filiere, col rischio di una ‘deindustrializzazione funzionale’, ossia perdere progressivamente il controllo delle funzioni che generano più valore aggiunto. L’indice sintetico di fiducia delle famiglie che arretra da 113 a 110, dove aumenta la quota di famiglie che si percepisce relativamente povera (dal 10% al 15%) e aumentano (dal 5 al 17%) i nuclei che dichiarano un miglioramento. “In un contesto internazionale connotato da incertezza e da tensioni legate alle crisi geopolitiche la Toscana ha tenuto, ora però è la fase del rilancio”, ha detto Nicola Sciclone, direttore di Irpet, evidenziando il ritmo ancora lento degli investimenti e il deficit di innovazione da colmare, oltre a suggerire politiche pubbliche di rilancio della domanda interna.

“In Toscana c’è nuovo sviluppo perché lo 0,5% di crescita del Pil rappresenta un livello superiore a quello nazionale, c’è una crescita del commercio estero del 12,5%, abbiamo un aumento dell’occupazione”. A dirlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, parlando coi giornalisti al termine della presentazione del rapporto annuale di Irpet sull’andamento dell’economia locale nel 2025 e nei primi mesi di quest’anno. “