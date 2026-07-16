www.controradio.it Italiani all'estero, la riforma divide: la protesta del deputato pratese Christian Di Sanzo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

La riforma della legge elettorale non riguarda soltanto il ritorno delle preferenze e i nuovi equilibri politici in vista delle elezioni del prossimo anno. Tra le novità più discusse c’è anche il ridisegno della rappresentanza degli italiani all’estero.

Non solo preferenze. La legge elettorale in discussione alle Camere riguarda da vicino quel che succederà in Toscana alle elezioni politiche del prossimo anno. Uno degli aspetti più controversi è il via libera della maggioranza a un emendamento alla legge che cambia profondamente la rappresentanza degli italiani all’estero. La riforma supera l’attuale suddivisione in quattro ripartizioni geografiche e, per la Camera dei Deputati, introduce due soli collegi: Europa ed Extra-Europa. Al Senato, invece, si andrebbe verso un collegio unico mondiale. Una decisione che sta facendo discutere e che ha provocato la dura reazione di molti eletti all’estero. Tra loro c’è il deputato pratese del Partito Democratico Christian Di Sanzo, eletto nel 2022 proprio nella circoscrizione Nord e Centro America, una delle realtà che con la nuova riforma rischia di perdere una rappresentanza diretta. Per Di Sanzo – che lavora in USA da molto tempo – si tratta di una scelta che “cancella la rappresentanza degli italiani all’estero” e spezza quel rapporto costruito negli anni tra eletti e comunità italiane sparse nel mondo. Il parlamentare – che negli ultimi mesi ha guidato il PD pratese ed è l’attuale reggente della segreteria – ha espresso tutta la sua delusione, parlando di un provvedimento che penalizza in particolare le comunità del Nord America e dell’Oceania, destinate, a suo giudizio, a contare sempre meno rispetto alle aree con una presenza numericamente più ampia, come il Sud America. Secondo il deputato pratese, nessun parlamentare potrà rappresentare efficacemente comunità così diverse e distribuite in continenti lontani tra loro. Una partita politica che riguarda milioni di connazionali all’estero e che ha però riflessi importanti anche nella stessa Prato, molto più spesso abituata a focalizzarsi su gli stranieri immigrati in città. Di Sanzo, infatti, dopo aver portato il partito pratese dilaniato Alla candidatura unitaria del vincente di Matteo Biffoni alle amministrative, potrebbe ambire a partecipare, alle prossime politiche, proprio nella corsa del collegio pratese.