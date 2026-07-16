www.controradio.it Dal 20 Luglio "Libri sotto le stelle", viaggio letterario in terra di Mugello Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Dal 20 al 21 luglio torna “Libri sotto le stelle”, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell’attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia Teatrale Catalyst e dall’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Nove appuntamenti, tutti alle ore 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Inaugura il festival, il 20 luglio, a Marradi, “Piove Male, Storie e dialoghi dall’Atlante delle Rive” a cura di Marco Paolini.