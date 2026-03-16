Iran: Renzi, è inizio nuovo ordine mondiale, governo garantisca  giusto posizionamento dell’Italia’

“La situazione internazionale è molto seria e io penso che sia il momento di fare due cose: il governo deve smetterla con la propaganda e deve essere in grado di garantire non solo la sicurezza dei nostri concittadini”, ma anche “il giusto posizionamento dell’Italia. E l’opposizione deve stare pronta al confronto con il governo”, se questo “depone le armi della propaganda. In Iran non si sta scherzando, è l’inizio di un nuovo ordine mondiale. L’Italia per una volta faccia la prima mossa”.
Così il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un evento a Firenze, a proposito della situazione in Medio Oriente