www.controradio.it Iran: Renzi, è inizio nuovo ordine mondiale, governo garantisca giusto posizionamento dell'Italia' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:13 Share Share Link Embed

“La situazione internazionale è molto seria e io penso che sia il momento di fare due cose: il governo deve smetterla con la propaganda e deve essere in grado di garantire non solo la sicurezza dei nostri concittadini”, ma anche “il giusto posizionamento dell’Italia. E l’opposizione deve stare pronta al confronto con il governo”, se questo “depone le armi della propaganda. In Iran non si sta scherzando, è l’inizio di un nuovo ordine mondiale. L’Italia per una volta faccia la prima mossa”.

Così il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un evento a Firenze, a proposito della situazione in Medio Oriente