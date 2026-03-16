www.controradio.it Vertenza Luisa Via Roma Filcams: "Urgono risposte sul futuro di chi lavora e del brand" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:06 Share Share Link Embed

Vertenza Luisa Via Roma, si va verso lo sciopero (in data da stabilire): è quanto è emerso dalla assemblea di lavoratori e lavoratrici riunita stamani a Firenze. Ha spiegato la Filcams Cgil: “Lavoratori e lavoratrici condividono l’allarme che abbiamo lanciato per la grave situazione dell’azienda, che preoccupa. Inizia un percorso di mobilitazione, urgono risposte sul futuro di chi lavora e del brand”. A Firenze Luisa Via Roma (che conta 4 negozi in centro e la sede di gestione in zona Campo di Marte) ha attualmente 200 tra lavoratori e lavoratrici (erano 300 fino all’anno scorso). Si attende inoltre la convocazione del tavolo di crisi della Regione, a cui la Filcams Cgil ha chiesto di “vigilare assieme per far sì che non vi siano operazioni di sciacallaggio industriale su di una importante e storica realtà fiorentina

YURI VIGIANI, Filcams CGIL