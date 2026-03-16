www.controradio.it 'La legge che non voleva nascere. Dieci anni di omicidio stradale: una battaglia di civiltà' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:55 Share Share Link Embed

Un libro che ricostruisce, attraverso testimonianze, analisi e dati, il lungo e complesso percorso che ha portato alla nascita della legge sull’omicidio stradale, in vigore dal 25 marzo 2016, resa possibile anche grazie alla raccolta di 85.000 firme. Si intitola ‘La legge che non voleva nascere. Dieci anni di omicidio stradale: una battaglia di civiltà’. Nelle pagine del libro vengono ricordati gli effetti della norma sull’attività delle forze di polizia e dei tribunali, evidenziando progressi e criticità.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo il 17enne investito e ucciso alle Cascine nel giugno 2010, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro