Iran: Coldiretti presenta esposto in procura contro speculazioni sul gasolio agricolo
Coldiretti presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Guardia di Finanza per chiedere di fare piena luce sulle possibili manovre speculative sul prezzo del gasolio agricolo, con la richiesta di accertare eventuali responsabilità e procedere nei confronti dei responsabili per il reato di manovre speculative su merci previsto dall’articolo 501-bis del codice penale.
L’iniziativa nasce a seguito del repentino aumento registrato negli ultimi giorni sul gasolio agricolo agevolato.
Letizia Cesani Presidente Coldiretti Toscana