Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, Vannucci (Pd): “Al fianco delle ragazze e dei ragazzi scesi in piazza”

“L’educazione sessuale e all’affettività deve entrare in modo strutturale nelle scuole. Ce lo chiedono con forza le ragazze e i ragazzi che a Firenze sono scesi in piazza in centinaia, in piazza Santissima Annunziata, in occasione dello sciopero per l’8 marzo, insieme ai loro insegnanti, per rivendicare un diritto che nel nostro Paese il Governo Meloni continua ad ignorare”. È quanto dichiara Andrea Vannucci, vicepresidente del gruppo Pd in Consiglio regionale della Toscana, esprimendo vicinanza alle studentesse e agli studenti che si sono ritrovati in piazza Santissima Annunziata a Firenze nell’ambito dello sciopero globale transfemminista per l’8 marzo, chiedendo l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Andrea Vannucci