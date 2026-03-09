www.controradio.it Firenze Archeofilm 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:56 Share Share Link Embed

Il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente. Al Cinema La Compagnia 11-15 marzo (Ingresso libero).

organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore), in collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria e Fondazione Sistema Toscana. In programma al Cinema La Compagnia 80 titoli di cui oltre la metà anteprime, tanta Toscana e una nuovissima esperienza con appositi visori per viaggiare con i pellegrini medievali sulle vie del Granducato. Il pubblico, i docenti universitari, il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria e una giuria studentesca di 100 ragazzi voteranno le pellicole arrivate da ogni parte del mondo.