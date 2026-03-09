www.controradio.it Da giugno a settembre il Teatro Romano si anima dell'Estate Fiesolana 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Presentata la 79ª edizione dell’Estate Fiesolana organizzata da PRG e Music Pool, aggiudicatarie del bando indetto dal Comune di Fiesole per la gestione del Teatro Romano. L’ultima edizione 2025 ha visto la presenza di oltre 28.770 spettatori durante 61 serate.

Da giugno a settembre anche quest’anno un cartellone di altissimo livello, con un susseguirsi di musica, teatro,prosa, danza, incontri e cinema di qualità, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità.

Apre il cartellone Corrado Augias con Il mio Novecento (16 giugno).