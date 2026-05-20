www.controradio.it "Insieme" e “Abito in Community - Social HousinGame” a La Cooperazione in festa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:13 Share Share Link Embed

Dal 20 al 23 maggio torna “La Cooperazione in Festa” la rassegna organizzata da Legacoop Toscana che vede tra gli ospiti Mauro Berruto, Pier Luigi Bersani, Francesco Piccolo, Michela Ponzani e Serena Dandini, oltre ai concerti di Nobraino e Loren.

In piazza Santissima Annunziata a Firenze più di 70 eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Attualità, diritti, partecipazione, cultura e sport sono i temi al centro delle iniziative sul palco principale. Negli stand allestiti in piazza sono inoltre previsti appuntamenti pensati per ogni fascia di età. Tra questi segnaliamo venerdì 22 maggio dalle 11:00 alle 12:00 “Abito in Community – Social HousinGame”, il gioco da tavola cooperativo, e non competitivo, che consentirà anche sfide tra diverse squadre di abitanti e potrà essere usato dai facilitatori nei laboratori di housing community building organizzati per co-progettare spazi e servizi del social housing. Un laboratorio per ragazzi e ragazze a cura di Cooper Toscana. Alle 16:00 la proiezione del docufilm “INSIEME”. Il significato del termine “abitare”, le storie di rinascita, l’importanza della comunità e del welfare culturale, una città equa e sostenibile dove il social housing ricopre un ruolo fondamentale. Da un’idea di Giulia Maraviglia e Tancredi Attinà. Il soggetto e la sceneggiatura sono a cura di Sandra Salvato. La voce narrante di Vieri Raddi e Sandra Salvato. Prodotto da Fondo Housing Toscano, in collaborazione con Controradio. Dopo la narrazione delle esperienze seguirà un dibattito.

Ce ne ha parlato Lorenza Soldani, presidente di Sociolab, nell’intervista a cura di Mirco Roppolo.