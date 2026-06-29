    In Suburbia Theater 2026 – L’intervista a Giusi Salis

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    In Suburbia Theater 2026 - L'intervista a Giusi Salis
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    Al via la rassegna itinerante a cura di F.A.R.M. che porta il teatro nei quartieri di Firenze costruendo comunità e cultura nelle periferie.
    A partire dal 1° luglio 3 spettacoli e 24 repliche gratuite con interpreti LIS.