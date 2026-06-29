In Suburbia Theater 2026 – L’intervista a Giusi Salis 29 Giugno 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it In Suburbia Theater 2026 - L'intervista a Giusi Salis Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:31 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Al via la rassegna itinerante a cura di F.A.R.M. che porta il teatro nei quartieri di Firenze costruendo comunità e cultura nelle periferie. A partire dal 1° luglio 3 spettacoli e 24 repliche gratuite con interpreti LIS.