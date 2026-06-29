www.controradio.it NCC: Palazzo Vecchio prepara nuovi limiti Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

Si pensa ad un ticket d’ingresso dai 5 ai 10 euro e un tempo di permanenza in ztl al massimo di 3 ore. il regolamento dovrebbe essere approvato in giunta entro prossima settimana, poi il passaggio nelle commissioni e in consiglio per essere approvato ed operativo tra settembre e ottobre.

Dopo il tema del mangificio con lo stop alle nuove aperture anche in area extra Unesco , e dopo la stretta sugli affitti brevi con il nuovo regolamento, la giunta Funaro ha deciso di mettere mano ad un altro dei temi spinosi legati al fenomeno dell’overtourism : quello dagli NCC, ovvero il noleggio con conducente.

in effetti chiunque giri il centro può constatare come. lungi dall’essersi assestato , il fenomeno delle auto scure, spesso van multipurpose, sua in piena esplosione. e questo nonostante il regolamento che prevede il rientro nel garagei di pertinenza. le licenze fiorentine sono scarse 150 quelle totali 500, il resto viene da fuori spesso da comuni nemmeno dell’area metropolitana . gli abusi dunque sono all’ordine del giorno. E gli attriti con i taxisti idem.

Palazzo Vecchio pensa ad un ticket d’ingresso dai 5 ai 10 euro e un tempo di permanenza in ztl al massimo di 3 ore. il regolamento dovrebbe essere approvato in giunta entro prossima settimana, poi il passaggio nelle commissioni e in consiglio per essere approvato ed operativo tra settembre e ottobre.

Si attendono polemiche anche perchè il numero di turisti a sua volta cresce e i taxi faticano a stargli dietro