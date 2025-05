Il turismo da crociera e il fuori porta di Salviamo Firenze

Il movimento per la sostenibilità degli affitti turistici brevi nato a Firenze è sbarcato ieri sulla costa per un’iniziativa sulla gestione e sostenibilità del flussi in arrivo via mare e poi diretti nel capoluogo toscano. Adesione al flash mob contro il business delle Grandi Navi da Crociera promosso dall ‘ass. Livorno porto pulito.

“Solo ieri almeno 10.000 crocieristi hanno imboccato la Fi-Pi- Li, 200 autobus diretti verso Firenze”, questi alcuni dei numeri diffusi.