Cosa e’ successo? “L’ATTESA” – 24 maggio 2025″

In questa puntata: L’ATTESA

E’ ufficiale. I candidati in pectore alle prossime elezioni regionali si sono stufati di aspettare. Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana uscente del Pd e Alessandro Tommasi, sindaco di Pistoia al secondo mandato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sono stanchi di fare campagna elettorale senza aver ancora avuto l’ufficializzazione delle loro candidature. In questo podcast in racconto di un faccia a faccia mancato tra due quasi candidati.