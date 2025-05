www.controradio.it Buttiamola in Politica! puntata del 26 maggio 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:12:12 Share Share Link Embed

Buttiamola in Politica! puntata del 26 maggio 2025

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

In questa puntata – Giani vs Tomasi tra sondaggi che allargano la forbice e impazienza dei ‘quasi’ candidati; fine vita e la mossa della Regione verso il giudizio della Consulta; PMC, Piantedosi e la legge 40 (la più bocciata); panico ah Harvard dopo la revoca trumpiana di accogliere studenti internazionali, quali scenari e reazioni anche gli studenti Usa in Italia; la 78° edizione del Festival di Cannes, che si è conclusa il 25 maggio 2025, ha visto la Palma d’Oro assegnata a “A Simple Accident” di Jafar Panahi regista dissidente iraniano. Panahi ha colto l’occasione per lanciare un appello alla libertà in Iran, sottolineando l’importanza del cinema come strumento di espressione.

Tommaso Ciuffoletti