“Il tempo e l’acqua” al Cinema Astra di Firenze – L’intervista a Niccolò Giordan geologo e capo missione di Acquifera.

Il 22 ottobre presso il cinema Astra di Firenze Acquifera APS presenta “Il tempo e l’acqua” (Islanda, Usa 2026), documentario diretto dalla regista candidata al premio Oscar Sara Dosa e ispirato al libro omonimo dell’attivista e scrittore islandese Andri Magnason edito in Italia da Iperborea.

Il film: Di fronte alla scomparsa dei ghiacciai del suo Paese e alla perdita degli amati nonni, lo scrittore islandese Andri Snær Magnason trasforma il suo archivio personale in una capsula del tempo per custodire ciò che sta lentamente svanendo: la famiglia, la memoria, il tempo e l’acqua.