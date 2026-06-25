“Il Piano Casa non risponde alle esigenze del Paese”

I sindacati degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini stamani in presidio regionale a Firenze davanti alla Prefettura per denunciare l’insufficienza del Piano Casa presentato dal Governo e per rilanciare proposte concrete a tutela del diritto all’abitare.
“Le misure previste, pur affrontando alcuni aspetti dell’emergenza abitativa, non rispondono alle reali necessità di milioni di persone che oggi faticano ad accedere a un alloggio dignitoso e sostenibile” denuncia ai nostri microfoni Fabio Seggiani DEL sunia Toscana