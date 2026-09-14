Il Pegaso d’oro della Toscana alla Fiorentina per i 100 anni di storia

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Il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha consegnato oggi il Pegaso d’oro alla Fiorentina per il primo secolo di vita. Per la società viola era presente il presidente del club Joseph Commisso, della madre Catherine e del direttore generale Alessandro Ferrari.
“È un grande onore consegnare oggi il Pegaso d’oro, la massima onorificenza della Regione Toscana per quello che la Fiorentina da un punto di vista sportivo, culturale, sociale, ha rappresentato in 100 anni di storia” ha detto oggi Giani. Se diamolo insieme con Joseph Commisso intervenuto al microfono della Sala Pegaso
NELL’AUDIO. Giani e Commisso jr