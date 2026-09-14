Arte: il Piano Olivetti porta i pazienti di Careggi al Museo

/
RSS Feed
Mettere in campo iniziative rivolte a persone con disabilità sensoriali e cognitive e a pubblici neurodivergenti; promuovere l’inclusione sociale e la possibilità di fare del museo uno spazio di partecipazione, relazione e benessere; coinvolgere le nuove generazioni attraverso percorsi formativi e collaborazioni con le istituzioni scolastiche.
Sono le tre direttrici del ‘Piano Olivetti per la cultura’ della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, presentato oggi da Andreina Contessa, direttore generale del Gamb e Stefano Lanna, direttore generale del Piano Olivetti per la cultura – Ministero della Cultura.
NELL’AUDIO Stefano Lanna, direttore generale del Piano Olivetti per la cultura – Ministero della Cultura.