www.controradio.it Il Museo Novecento di Firenze presenta AVANTI!, una grande mostra dedicata a Georg Baselitz Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:49 Share Share Link Embed

uno dei protagonisti assoluti dell’arte contemporanea, realizzata in collaborazione con lo studio dell’artista. Dal 25 marzo al 13 settembre 2026, il museo accoglie per la prima volta in Italia un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro una dimensione fondamentale e spesso meno esplorata della pratica di Baselitz, ovvero : l’incisione.

Distribuita sui tre piani del museo, la mostra, in programma fino al 13 settembre 2026, riunisce circa 170 opere, tra stampe, dipinti e sculture, restituendo la complessità e la radicalità di una ricerca che attraversa oltre sessant’anni di lavoro. Le opere selezionate raccontano la varietà dei temi affrontati dall’artista e ribadiscono la sua idea di arte come processo, trasformazione e gesto sovversivo, lontano da ogni forma di armonia rassicurante.

Domenico Guarino ne ha parlato con Sergio Risaliti, direttore del Museo novecento di Firenze curatore della mostra e con l’assessore alla cultura del comune di Firenze, Giovanni Bettarini