www.controradio.it Florentine Week: la settimana della tradizione fiorentina di MACA District Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:11 Share Share Link Embed

Maca District, il CCN di Manifattura e Parco delle Cascine di Firenze, presenta la “Florentine Week”, la settimana della tradizione fiorentina che prosegue fino al prossimo 28 marzo.

Tra gli appuntamenti si segnalano Mercoledì 25 Marzo “CONNECT FIRENZE” (seconda edizione) con un nuovo appuntamento dedicato alla costruzione di connessioni autentiche tra studenti internazionali e la città di Firenze. E poi “HABEO2060”, il convegno promosso da 360atelier APS e MACA District con l’obiettivo di riflettere sul significato profondo dell’abitare oggi, l’abitazione come dispositivo fondamentale per la qualità della vita.

Alla tavola rotonda parteciperanno esperti, accademici e professionisti affrontando il tema dal punto di vista architettonico, sociale, antropologico e normativo. Ingresso gratuito.

Domenico Guarino ne ha parlato con Filippo Pini, Presidente del Centro Commerciale Naturale della Manifattura e Parco delle Cascine. Info e programma completo su: https://macadistrict.it/florentine-week-at-maca-district/