www.controradio.it “Indifesi sotto la notte”, intervista a Luca Starita Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:38 Share Share Link Embed

Prosegue CaRa – Campi Racconta, la rassegna che unisce letteratura, pensiero e partecipazione al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Mercoledì 25 marzo alle ore 18 la Presentazione di “Indifesi sotto la notte” (minimum fax) di Luca Starita. Il libro ripercorre gli anni in cui l’epidemia di Aids irrompe in Italia: dal primo caso diagnosticato nel 1982 ai numeri in drammatica crescita dei primi anni Novanta, mentre paura, disinformazione e stigma sociale colpiscono soprattutto persone omosessuali e tossicodipendenti, spesso isolate e lasciate senza adeguato sostegno sanitario e affettivo. Dialoga con l’autore la sociolinguista Vera Gheno.

Ai microfoni di Controradio Luca Starita nell’intervista a cura di Pierluigi Megahertz.

L’evento è organizzato da Fondazione Accademia dei Perseveranti e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Campi Bisenzio. La rassegna CaRa, ad ingresso libero, è pensata come momento di condivisione e confronto, capace di attivare il pensiero critico e la partecipazione del pubblico, e si inserisce nel più ampio progetto culturale del Teatrodante Carlo Monni, luogo di relazione e di comunità. Per info www.teatrodante.it.