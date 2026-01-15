“Il Dio dell’Acqua” per Avamposti TeatroFestival

Venerdì 16/sab 17.01 ore 20,30

TEATRO GOLDONI, Via S Maria 15, Firenze

TEATRO DELLA CRETA presenta “IL DIO DELL’ACQUA”, di Gianni Guardigli

regia di Alessandro Di Murro

musiche di Amedeo Monda

con DANIELA GIOVANETTI e AMEDEO MONDA

PRIMA REGIONALE

Il Dio dell’acqua è il dio del tutto e noi in confronto valiamo meno di un fazzolettino di carta che si disfà nell’acqua salata del mare. Un naufrago galleggia sul pelo dell’acqua e ripercorre la sua vita. Ma non è la sua vita e basta. E’ la vita di tutti che si mescola con qualcosa di molto più antico e sconosciuto. Mentre galleggia una brezza leggera lo sospinge e lui cambia forma, muta, diventa vapore e vola in cielo per poi sprofondare negli abissi. Il cielo e il mare si toccano ed entrano in contatto e quando il viaggio finisce vorremo ripartire. L’attrice Daniela Giovanetti, accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, ci fa assistere alla scoperta di una consapevolezza che guarisce: noi non siamo niente e non abbiamo bisogno di niente.