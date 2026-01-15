www.controradio.it Magherini, sentenza Cedu enormemente importante 'Dal punto di vista giuridico e politico' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:15 Share Share Link Embed

N – “E’ una sentenza enormemente importante, dal punto di vista giuridico e politico. Il procedimento era stato qualificato dalla Cedu affinché la sentenza avrebbe dovuto condizionare lo Stato italiano a dotarsi di un legge ad hoc o a cambiare giurisprudenza per i casi successivi”, e “adesso la condanna deve obbligare lo Stato” a fare questo. Così l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Magherini che ha sempre proseguito la battaglia sul caso, in merito alla condanna della Corte europea dei diritti umani nei confronti dell’Italia per la morte di Riccardo Magherini. Della sentenza della CEDU abbiamo parlato con MATTEO CALI, giornalista autore del libro “raccontate la mia storia”,