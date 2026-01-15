FERDINANDO ROMANO “The Legends of Otranto” per Pinocchio Jazz

/
VELI KUJALA fisarmonica/KIRKE KARJA pianoforte/ FERDINANDO ROMANO contrabbasso/ ERMANNO BARON batteria
The Legends of Otranto è una suite in sei movimenti in cui il contrabbassista e compositore Ferdinando Romano traduce in musica miti, leggende e memorie storiche della città di Otranto, terra di confine tra Oriente e Occidente. Il progetto nasce nel 2023 su commissione dell’AccordionFest Estonia, con l’obiettivo di creare una composizione originale per il repertorio della fisarmonica che potesse unire sonorità della musica contemporanea con l’improvvisazione. I sei brani della suite – La Torre del Serpe, Idrusa, La Cava di Bauxite, L’Albero della Vita, Le Due Sorelle, Re Artù – si susseguono come capitoli di una narrazione musicale che unisce scrittura e improvvisazione tra jazz, musica contemporanea, echi cameristici, sperimentazione, drum’n bass, rock. Ritmi incalzanti e intrecciate poliritmie, sperimentazioni sonore, passaggi atonali e improvvisazioni si alternano a momenti minimalisti e introspettivi. La suite è pervasa da una attenta scrittura e una complessa polifonia che coinvolge tutti gli strumenti, producendo allo stesso tempo un suono caldo e melodico, evocativo della dimensione narrativa folkloristica delle leggende popolari, tra sonorità mediterranee ed echi nordeuropei evocati dal linguaggio di Veli e Kirke.
Apertura ore 21.00
Inizio concerti ore 21.30
Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP
Biglietto intero 15€/Eventi speciali 18€
Ingresso gratuito under 25
I biglietti si acquistano direttamente la sera del concerto. Prenotazione posti riservati facoltativa con un supplemento di 2€ a persona inviando una mail entro il venerdì a [email protected]
