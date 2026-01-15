www.controradio.it FERDINANDO ROMANO "The Legends of Otranto" per Pinocchio Jazz Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:43 Share Share Link Embed

VELI KUJALA fisarmonica/KIRKE KARJA pianoforte/ FERDINANDO ROMANO contrabbasso/ ERMANNO BARON batteria

The Legends of Otranto è una suite in sei movimenti in cui il contrabbassista e compositore Ferdinando Romano traduce in musica miti, leggende e memorie storiche della città di Otranto, terra di confine tra Oriente e Occidente. Il progetto nasce nel 2023 su commissione dell’AccordionFest Estonia, con l’obiettivo di creare una composizione originale per il repertorio della fisarmonica che potesse unire sonorità della musica contemporanea con l’improvvisazione. I sei brani della suite – La Torre del Serpe, Idrusa, La Cava di Bauxite, L’Albero della Vita, Le Due Sorelle, Re Artù – si susseguono come capitoli di una narrazione musicale che unisce scrittura e improvvisazione tra jazz, musica contemporanea, echi cameristici, sperimentazione, drum’n bass, rock. Ritmi incalzanti e intrecciate poliritmie, sperimentazioni sonore, passaggi atonali e improvvisazioni si alternano a momenti minimalisti e introspettivi. La suite è pervasa da una attenta scrittura e una complessa polifonia che coinvolge tutti gli strumenti, producendo allo stesso tempo un suono caldo e melodico, evocativo della dimensione narrativa folkloristica delle leggende popolari, tra sonorità mediterranee ed echi nordeuropei evocati dal linguaggio di Veli e Kirke.