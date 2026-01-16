www.controradio.it L'IA ridisegna le città: come gli algoritmi influenzano i flussi urbani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

I ‘consigli’ delle app come Google Maps, Trip Advisor, Yelp o TheFork ridefiniscono luoghi e interazioni sociali con il risultato che l’intelligenza artificiale ridisegna le città modificandone mobilità, struttura e dinamiche. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione ‘A. Faedo’ del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Isti), in collaborazione con l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Cnr di Palermo (Cnr-Icar) e la Scuola Normale Superiore di Pisa e pubblicato sulla rivista Machine Learning.