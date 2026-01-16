“Basta sfruttamento”: Sudd Cobas protesta all’ingresso di PittiImmagine Uomo

Un presidio di protesta davanti alla Fortezza da Basso di Firenze, dove oggi si chiude il salone Pitti Immagine Uomo, per “ricordare che il Made in Italy è fatto da persone che lavorano con le loro mani e che molto spesso lo fanno senza diritti”.
Lo ha organizzato il sindacato Sudd Cobas, con i lavoratori dell’azienda Alba di Montemurlo (Prato), in sciopero da oltre quattro mesi per denunciare una situazione di sfruttamento.
“Serve un “tavolo di filiera”, afferma il sindacalista, con il coinvolgimento diretto dei committenti, e va sperimentato un meccanismo di ricollocamento presso fornitori che applicano i contratti nazionali, per i lavoratori in sciopero” dice Luca Toscano, sudd cobas. Lo abbiamo intervistato