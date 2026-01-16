www.controradio.it Al Teatrodante Carlo Monni “Salveremo il mondo prima dell’alba” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:33 Share Share Link Embed

Sabato 17 gennaio alle 21:00 arriva al Teatrodante Carlo Monni “Salveremo il mondo prima dell’alba” di Carrozzeria Orfeo. Lo spettacolo racconta la vita di alcuni ospiti alle prese con prigionieri del proprio egoismo e di un sistema che li ha educati a vendersi continuamente, con il terrore costante di non essere desiderabili, di non trovare mai qualcuno disposto a “comprarli”. In un mondo dove parole come comunità, cura e gentilezza sembrano sopravvivere solo come slogan pubblicitari, ciò che resta è un’umanità confusa e impaurita, incapace di immaginare un futuro diverso. La regia è firmata da Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, con l’assistenza di Matteo Berardinelli e la consulenza filosofica di TLON nella persona di Andrea Colamedici.

Giustina Terenzi ha intervistato Gabriele Di Luca.

Info e biglietti: www.teatrodante. it