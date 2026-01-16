www.controradio.it Arezzo: forse una fuga di gpl all'origine dell'esplosione che ha distrutto la palazzina a il Matto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:05 Share Share Link Embed

Tre persone ferite, di cui una in gravi condizioni: è questo il bilancio dell’esplosione che ieri nel pomeriggio ha distrutto una palazzina di due piani in località il “’Matto’ ad Arezzo.

NELL’AUDIO IL SERVIZIO DI DOMENICO GUARINO

Un boato e poi il crollo. Le squadre di vigili del fuoco “hanno lavorato fino alla tarda sera di ieri per la ricerca tra le macerie di eventuali dispersi”, fortunatamente con esito negativo. Rimane dunque fermo a tre il conto dei feriti nell’esplosione della palazzina di due piani in località il Matto alle porte di Arezzo. Tra queste una donna di 76 anni ricoverata in codice rosso che verserebbe in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa. Non desterebbero preoccupazione invece le condizioni degli altri due feriti, un uomo di 63 anni e una donna di 71, che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Arezzo. In particolare l’uomo sarebbe stato salvato dal materasso del letto sul quale si trovava, che ha fatto da scivolo attutendo il colpo.

L’uomo e la donna erano al piano superiore. La 76enne era invece al piano inferiore. Le operazioni di bonifica dell’area incendiata sono terminate all’alba. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno prodotto l’esplosione. Si sospetta una fuga di GPL. A quanto risulta, la palazzina starebbe stata recentemente ristrutturata.