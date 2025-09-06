www.controradio.it I bambini di Firenze per i bambini di Gaza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Martedì 9 settembre alle ore 20, presso la Casa del popolo del Galluzzo a Firenze, si terrà una cena di Soliderietà per Gaza il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Gazzella Onlus, che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti e ne promuove l’adozione a distanza.

L’evento è oganizzato da “I bambini di Firenze per i Bambini di Gaza2”, un gruppo di famiglie che ha inteso sensibilizzare i propri figli rispetto al dramma della guerra. Per questo, durante la serata, sono previsti interventi e testimonianze, rese possibili grazie alla collaborazione del Gruppo Porta Aperta.

Abbiamo sentito Ramona Caia, tra i promotori dell’iniziativa.