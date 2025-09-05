www.controradio.it Cospe Onlus presenta "Accordi. Musica per la Pace" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:45 Share Share Link Embed

Sabato 6 settembre, dalle ore 19 un evento unico che si terrà nella splendida Abbazia di San Miniato a Monte, a Firenze.

Un vero e proprio viaggio musicale, un inno alla convivenza tra i popoli, a partire dalla reinterpretazione di brani popolari. A fare da filo conduttore le note, le culture, le lingue e le storie di quelle popolazioni che maggiormente hanno subito situazioni di marginalità, ingiustizia e discriminazione, dalla Palestina alla Colombia. Con la pianista italo–senegalese Oumoulkhairy Carroy, la violista cubana Lidia Romero Rodriguez, la sassofonista italiana Giada Moretti, la cantante e direttrice Benedetta Manfriani. Ospite speciale, il virtuoso della marimba Kike Riascos dalla Colombia. Ingresso libero con prenotazione