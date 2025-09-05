www.controradio.it Cubo nero, Del Re (Fd), complesso doveva restare residenziale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:39 Share Share Link Embed

L‘ex assessora comunale Cecilia Del Re, attualmente all’opposizione nelle fila di Firenze Democratica, nel suo intervento nel corso della Commissione straordinaria convocata per affrontare il dossier sulla trasformazione dell’ex Teatro Comunale, dice “non ho mai portato delibere in giunta o firmato alcun atto relativo all’ex Teatro comunale quando ero assessora all’urbanistica. Né sono stata mai avvisata dal sindaco o dagli uffici di cambiamenti o criticità circa i materiali o i colori indicati nel piano di recupero, che risale al 2018, prima cioè che ricevessi la delega all’urbanistica. Anche perché quei temi erano, sono e devono restare di competenza della Soprintendenza. Sull’ex Teatro sono stata coinvolta solo per decidere come destinare la monetizzazione di quell’operazione, e ho ottenuto di investirle su immobili pubblici, per destinarli a edilizia residenziale sociale in centro storico”.