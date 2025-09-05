www.controradio.it Casini (Italia Viva): “Finalmente Firenze avrà un aeroporto all’altezza della città” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:27 Share Share Link Embed

Francesco Casini di Italia Viva, candidato alle prossime elezioni regionali in Toscana dice ai nostri microfoni: “accogliamo con grande soddisfazione la notizia del parere favorevole con prescrizioni al nuovo masterplan dell’aeroporto di Firenze da parte della commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente. È un risultato atteso da anni, che rappresenta un passo decisivo per restituire a Firenze e alla Toscana un’infrastruttura strategica, moderna e finalmente all’altezza delle esigenze della città e del territorio”.