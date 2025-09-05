Rock Contest, il bando per le iscrizioni è aperto fino al 22 di settembre

Fino al 22 settembre è aperto il bando di iscrizione per il ROCK CONTEST di CONTRORADIO, il più importante e riconosciuto concorso nazionale dedicato agli artisti emergenti, arrivato alla sua 37^ edizione, che seleziona e promuove il meglio della scena musicale italiana accogliendo ogni genere e dando particolare attenzione alle tendenze più innovative e contemporanee. È possibile iscriversi sul sito www.rockcontest.it per provare ad entrare a far parte dei 30 artisti selezionati.
